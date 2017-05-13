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Сейшелы впервые в истории завоевали золотую медаль чемпионата Африки по самбо

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сборная Марокко стала победителем командного зачета чемпионата Африки по самбо, который прошел 12-13 мая в Виктории.

Марроканцы завоевали 12 медалей (семь золотых и пять серебряных). Сборная Камеруна хоть и завоевала больше медалей - 13, но уступила по количеству серебряных ( семь золотых, две серебряных и четыре бронзовых).

Третье место досталось самбистам из Туниса - одна золотая, три серебряных и одна бронзовая награда, четвертое - Сейшелам, обошедшим Тунис по количеству наград, но уступившим по числу серебряных медалей.

Наиболее неожиданной стала победа сейшельского спортсмена Доминика Дугассе в поединке по спортивному самбо в категории 100+. Именно эта схватка завершала чемпионат Африки и стала судьбоносной для хозяев турнира. Вопреки ожиданиям Дугассе уверенно победил своего соперника из Туниса Заноуни Макрема, которого некоторые эксперты относили к фаворитам.

На пресс-конференции после окончании турнира глава Африканской федерации самбо Далил Скалли выразил удовлетворение организацией соревнования, подчеркнул рост уровня мастерства спортсменов.

"География африканских стран, где развивается самбо, растет ",- сказал он.

В 2018 году чемпионат Африки по самбо пройдет в Тунисе, город будет выбран позднее.

Теги: Марокко, Сейшелы, самбо
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