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Испанский тренер "Спартака" побрил голову после чемпионства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тренер московского "Спартака" по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес побрил голову после того, как его клуб выиграл чемпионат России по футболу. Об этом в своем инстаграме сообщил полузащитник клуба Дмитрий Комбаров.

По словам Комбарова, Сальсес обещал побрить голову, если "Спартак" станет чемпионом. "Ответил за свои слова!"- написал игрок.

Ответил за свои слова! 👍🏼🏆🏆🏆

Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov)

"Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу 7 мая. Это случилось в первый год работы главного тренера Массимо Карреры и спустя 16 после предыдущего чемпионства. Кроме того, в субботу московский клуб обыграл команду пермского "Амкара" в 28-туре чемпионата.

Теги: футбол, Спартак, Дмитрий Комбаров, Хавьер Нойя Сальсес
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