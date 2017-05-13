Испанский тренер "Спартака" побрил голову после чемпионства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тренер московского "Спартака" по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес побрил голову после того, как его клуб выиграл чемпионат России по футболу. Об этом в своем инстаграме сообщил полузащитник клуба Дмитрий Комбаров.

По словам Комбарова, Сальсес обещал побрить голову, если "Спартак" станет чемпионом. "Ответил за свои слова!"- написал игрок.

Ответил за свои слова! 👍🏼🏆🏆🏆 Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Май 13 2017 в 11:26 PDT

"Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу 7 мая. Это случилось в первый год работы главного тренера Массимо Карреры и спустя 16 после предыдущего чемпионства. Кроме того, в субботу московский клуб обыграл команду пермского "Амкара" в 28-туре чемпионата.