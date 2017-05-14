Василий Уткин объявил о долгом перерыве в комментаторской карьере

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футбольный комментатор Василий Уткин сообщил, что прекращает работать на телевидении на неопределенный срок. Уткин рассказал о своем решении в эфире телеканала "Евроспорт" по окончании матча "Фулхэм" - "Рединг".

Комментатор объяснил уход желанием освободить место для молодых перспективных коллег и поиском новых вызовов. Уткин поблагодарил зрителей и канал "Евроспорт". Он уточнил, что не будет комментировать футбол "очень долгое время", но не попрощался навсегда.

Я надеюсь, что ещё увидимся. Я бы этого хотел. И удачи парню, которого возьмут на моё место. Спасибо Евроспорту. Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) Май 13 2017 в 12:20 PDT

Василий Уткин долгое время руководил дирекцией спортивного вещания на "НТВ-плюс" и был одним из лиц телеканала "Матч ТВ", который начал вещание осенью 2015 года. Через некоторое время он покинул канал. С 2016 года он успел комментировать футбол на "Евроспорте" и живьем в различных пабах Москвы. С января он сотрудничает с каналом РБК.