Бюджет Единой лиги ВТБ на текущий сезон составил более полумиллиарда рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бюджет Единой лиги ВТБ в этом сезоне составит 552 млн рублей, сообщается в материалах пресс-службы организации, розданных перед пресс-конференцией почетного президента лиги Сергея Иванова.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно ВТБ и Российской федерацией баскетбола. Он объединил клубы Восточной и Северной Европы. Является официальным соревнованием ФИБА. Имеет статус чемпионата России. Генеральный спонсор лиги - Банк ВТБ.

Согласно пресс-релизу, источники финансирования лиги - титульный спонсор ВТБ (189 млн руб.), другие спонсоры (313 млн рублей), продажа телеправ (24 млн рублей), прочие доходы, включая штрафы, продажи билетов, проценты по депозитам (27 млн рублей).

Расходы лиги, связанные с проведением чемпионата лиги, составят 392 млн рублей. Фонд оплаты труда - 39 млн рублей, налоги - 106 млн рублей, РФБ - 15 млн рублей.

По-прежнему самым доходным клубом остаётся ЦСКА (более 2,6 млн рублей), за ним идут "Химки" и "Локомотив" (около 1,2 млн рублей каждый).

В прошлом сезоне бюджет баскетбольного клуба ЦСКА, составлял практически 2,8 млрд рублей. "Химки" уступали "армейцам" почти в два раза, "Локомотив-Кубань" - в два с половиной. Бюджет "Зенита" составлял 557 млн рублей.

В сезоне-2009/10 состоялся первый чемпионат Единой Лиги ВТБ. Тогда в соревновании участвовали восемь ведущих клубов из пяти стран Восточной Европы - России (ЦСКА, "Химки", УНИКС), Украины ("Азовмаш", "Донецк"), Литвы ("Жальгирис"), Латвии (ВЭФ) и Эстонии ("Калев").

В прошлом году бюджет Единой лиги ВТБ составлял 384 млн рублей. За время существования лига, согласно данным пресс-службы, заплатила в казну более 850 млн рублей налогов.