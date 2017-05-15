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Сергей Иванов заподозрил российские баскетбольные клубы в недоплате налогов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов считает, что российские баскетбольные клубы недоплачивают налоги в бюджет.

СпортБюджет Единой лиги ВТБ на текущий сезон составил более полумиллиарда рублейЧитать подробнее

"Лига платит налогов больше, чем все клубы, вместе взятые. Здесь что-то не так. Не может клуб с бюджетом больше, чем лига ВТБ, платить меньше налогов", - сказал Иванов на пресс-конференции в Москве в понедельник.

По мнению Иванова, в этом вопросе есть "серые лагуны, с этим надо разбираться, но не нам, мы не следствие, не прокуратура, не ФНС".

"Единственный вопрос - налог. У меня это вызвало удивление", - отметил Иванов.

Он подтвердил, что бюджет Единой лиги ВТБ составил в этом сезоне 552 млн рублей, налогов заплачено 106 млн рублей.

Иванов отметил, что в России спорт является недоходным: "Мы 4% доходов получаем от продажи прав, это слезы, во всем мире спорт живёт на деньги от продажи прав", сказал он.

Относительно возможности расширения лиги Иванов отметил, что пока не видит достойных претендентов на вступление в лигу. По его словам, в лучшем случае количество участников останется прежним - 13 клубов. "Но если клуб "Парма" "предоставит бюджет, у них есть все, кроме бюджета", - отметил почетный президент лиги.

Кроме того, этот клуб иногда проигрывает с разницей больше чем в 50 очков. Также клуб не платит налоги, отметил Иванов.

Он обратил внимание, что самый доходный клуб ЦСКА получил от продажи билетов больше, чем все остальные клубы вместе взятые - 62 млн рублей. "Зенит" и "Локомотив" от продажи билетов получили по 17 млн рублей. Также ЦСКА получил наибольшее количество призовых за участие в турнирах, более 134 млн рублей, за ним следует "Локомотив" с 60 млн рублей.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, созданный в 2008 году совместно ВТБ и Российской федерацией баскетбола. Он объединил клубы Восточной и Северной Европы. Является официальным соревнованием ФИБА. Имеет статус чемпионата России. Генеральный спонсор лиги - Банк ВТБ.

Теги: баскетбол, Сергей ИВанов, Единая лига ВТБ
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