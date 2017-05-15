Букмекеры назвали сборную России фаворитом матча ЧМ по хоккею с Латвией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является фаворитом матча группового чемпионата мира против национальной команды Латвии, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян в основное время равен 1,12, на успех латвийцев – 16,00 (на ничью – 10,00).

Матч Россия – Латвия пройдет в Кельне в понедельник и стартует в 21:15 мск.

Сборная России занимает в группе А второе место, набрав 14 очков. Она отстает от лидирующей команды США, которая провела на один матч больше, на 1 балл.На третье месте идет Швеция – 13 очков. Латвия занимает четвертое место – 9 баллов. В отличие от США, России и Швеции, она еще не обеспечила себе выход в плей-офф. Идущая на пятой строчке Германия также набрала 9 очков, но провела на одну игру больше.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды. Российская команда теперь недосягаема для тех, кто в ее группе располагается ниже четвертого места.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.