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Черчесов объяснил отсутствие Кокорина и Шатова в расширенном составе сборной РФ

По его словам, они проводят "неоднозначный сезон", им нужно сконцентрироваться, проанализировать свои действия

Черчесов объяснил отсутствие Кокорина и Шатова в расширенном составе сборной РФ
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" Олег Шатов и Александр Кокорин, а также игрок "Терека" Магомед Оздоев не попали в расширенный список сборной России для участия в Кубке Конфедераций, так как провели "неоднозначный сезон", заявил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

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"Они (Шатов, Кокорин, Оздоев - ИФ) и сами знают, что сезон вышел неоднозначным. Я говорил с ними. Мы обязательно встретимся лично и нацелим их на конкурентоспособный следующий сезон", - сказал Черчесов журналистам в понедельник.

По его словам, футболистам нужно сконцентрироваться, проанализировать свои действия, чтобы в следующем сезоне показывать привычный уровень игры.

"Двери для них не закрываются. Наш диалог будет продолжаться, но на сегодняшний день - ситуация такая. Они знают, что нужно делать", - сказал главный тренер сборной.

Что касается отсутствия в списке игроков футболиста московского "Локомотива" Игоря Денисова, то Черчесов отметил: "Его в списке нет и не было. Если бы я посчитал нужным, то позвонил бы ему".

Он добавил, что на сегодняшний день на указанных позициях достаточно более молодых игроков, которые должны проявлять себя.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Теги: футбол, Кубок конфедераций, Станислав Черчесов
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