Паспорта болельщиков Кубка конфедераций заказали уже в 100 странах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Заявки на получение паспортов болельщиков к Кубку конфедераций поступили в Россию из 100 стран мира, сообщает министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

"Заявки на получение паспортов болельщиков, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Беларуси, Англии, Узбекистана, Казахстана и других", - говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи.

Прием заявок на оформление паспортов футбольных болельщиков пока открыт.

Паспорт болельщика (FAN ID) - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика - обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо получить после покупки билета.

Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно на каждого футбольного болельщика и действует при наличии соответствующих билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча.