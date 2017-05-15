Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Латвией

Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф

В предварительную заявку вошли 30 футболистов, сюда, в частности, не попали участники Евро-2016 Александр Кокорин и Павел Мамаев Подробнее

По его словам, они проводят "неоднозначный сезон", им нужно сконцентрироваться, проанализировать свои действия Подробнее

Черчесов объяснил отсутствие Кокорина и Шатова в расширенном составе сборной РФ

В стартовом раунде соревнования россиянка, получившая на турнир специальное приглашение, обыграла американцу Кристину Макхэйл Подробнее

Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме

12 мая 00:03

"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФА

В полуфинале соревнования эти команды прошли "Сельту" и "Лион" соответственно Подробнее

11 мая 19:20

Россия победила Данию на ЧМ по хоккею

Все три гола россиян состоялись во втором периоде, причем - в течение 1 минуты 10 секунд игрового времени Подробнее

11 мая 19:01

Овечкин не сыграет на ЧМ

У форварда "Вашингтона" травма нижней части тела; команда, вылетевшая из Кубка Стэнли НХЛ, делегирует в сборную РФ других россиян - Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова Подробнее

11 мая 17:16

Подравшиеся в финале Кубка России футболисты отстранены на 6 матчей турнира