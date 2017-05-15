Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Латвией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Объявлен состав сборной России по хоккею на матч чемпионата мира против Латвии.
Недавно присоединившийся к национальной команде Евгений Кузнецов выйдет в четвертом звене.
Вратарь - Сорокин (Василевский);
Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;
Антипин — Белов, Дадонов — Шипачёв — Гусев;
Проворов, Панарин — Кучеров — Наместников, Ткачёв;
Зуб — Орлов, Барабанов — Ничушкин — Кузнецов.
Вот и состав на матч с Латвией: Сорокин в воротах, Кузнецов и Орлов - играют: pic.twitter.com/oQYbwI64vd— Хоккей России (@russiahockey) 15 мая 2017 г.
Матч начнется в 21:15 по московскому времени.