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Владелец "Спартака" не исключил увеличения вместимости стадиона

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Владелец московского "Спартака" и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун не исключил увеличения количества мест на "Открытии Арене", если средняя посещаемость матчей увеличится.

"Если "Спартак" будет лидировать в чемпионате, то будет собирать 35 плюс тысяч зрителей на "Открытие-Арене". Если понадобится, можем увеличить её ещё на пять тысяч, но пока таких планов нет. В этом сезоне средняя заполняемость - 32-33 тысячи зрителей. В прошлом было 26 тыс. Когда дойдём до 40 тыс,, тогда и подумаем о расширении", - заявил Федун в интервью Russia Today.

"Спартак" за три тура до финиша чемпионата России обеспечил себе чемпионский титул. Перед последним туром национального первенства красно-белые имеют в своем активе 66 баллов, у ближайшего преследователя - столичного ЦСКА - 56 очков, на третьей позиции - петербургский "Зенит", который располагает 55 набранными очками.

Теги: футбол, Спартак, Москва, Леонди Федун
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