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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Букмекеры оценили шансы сборной России на успех в игре с США на ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является фаворитом матча группового этапа чемпионата мира против национальной команды США, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян в основное время составляет 1,66, на успех американцев – 4,00 (на ничью – 5,00).

Матч пройдет во вторник в Кельне и стартует в 17:15 мск.

Сборная России, ранее обеспечившая выход в плей-офф, к настоящему моменту набрала 17 очков и занимает первое место в группе А. Команда США располагается на второй строчке – 15 баллов.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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