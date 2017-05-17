Победители первого этапа чемпионата РСКГ определились в Грозном

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Грозном прошел первый этап очередного чемпионата Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), который за два автогоночных дня включил в себя 10 заездов в пяти технических классах.

Всего участие в стартовом этапе принял 81 автогонщик (из 25 городов), что стало новым рекордом соревнования. Еще одно достижение связано со зрительским интересом: посмотреть на гонки, которые прошли на трассе автодрома "Крепость Грозная", пришли свыше 5 тысяч зрителей. В их числе – корреспондент "Интерфакса".

Популярность автоспорта в Чечне набирает обороты, подтверждением этого и стал высокий зрительский интерес. А официально открывший этап чемпионата РСКГ в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров скажет, что автоспорт способствует и туристическому развитию республики.

"Приезжают болельщики, гости. Это хороший туристический маршрут. В развитии туристического направления это приоритет", - сказал Кадыров журналистам сразу после церемонии открытия первого этапа чемпионата СМП РСКГ.

"Я сегодня посмотрел на машины, людей, на их лица и получил заряд энергии", - добавил он и призвал, чтобы гости почаще приезжали.

Кадыров признался, что у него было желание перед официальными заездами проехаться по трассе "Крепости Грозной", однако решил это сделать потом, отдельно. Пока же он был одним из активных болельщиков соревнования, тем более среди участников были гонщики местной команды AKHMAT Racing. Некоторые из них в итоге вошли в число призеров.

Фото предоставлено пресс-службой СМП РСКГ

Высокую оценку чемпионат Российской серии кольцевых гонок получил от экс-участника чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" Виталия Петрова.

"Я думаю, как раз идет возрождение (автоспорта в России), появилось много новых трасс, много техники. Был сбой в 2005 году, но сейчас все это возрождается и все, думаю, будет хорошо", - поделился мнением Петров "Интерфаксу".

Формат гонок

Участники чемпионата в рамках прошедшего этапа традиционно провели по две гонки, причем на второй день этапа во всех классах был задействован принцип реверсивного старта, который распространялся на 10 лучших по итогам предыдущего дня. Принцип заключается в том, что победитель предыдущего заезда на второй день стартовал на 10-м месте стартового поля, а гонщик, ранее финишировавший 10-м – с первого места, и так далее. Пилоты же, не сумевшие попасть в десятку лучших, стартовали в той же последовательности, в какой финишировали накануне.

На трассе чеченского автодрома не обошлось без схода и аварий, из-за которых потенциальные победители гонки оставались в итоге вообще без места в числе призеров.

Победители и призеры

В зачете Туринг Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин в первый день гонок оформили для LADA Sport ROSNEFT победный дубль. Однако после этого Российская автомобильная федерация по рекомендации коллег из TCR International Series предписала команде снизить мощность новых седанов на 5% - и в воскресенье тольяттинские пилоты (которые к тому же по правилу реверса стартовали с 7 и 8 мест) остались без подиума, уступив его победителю Дмитрию Брагину (Audi RS3, ТАИФ Моторспорт), Виталию Дудину (SEAT Leon, AKHMAT Racing) и Алексею Дудукало (SEAT Leon, LUKOIL Racing).

В Туринг-Лайт сначала доминировали пилоты на Peugeot 208: Григорий Бурлуцкий (Carville Racing), Тимур Богуславский (NEFIS Racing) и Андрей Радошнов (Carville Racing). На следующий день триумфаторами – не без эффекта реверсивного старта - стали Андрей Масленников (Ford Fiesta, Подмосковье Моторспорт), вторым – Денис Булатов (Volkswagen Polo, SMP Racing Russia) и Ильсур Ахметвалеев (Renault Twingo, SUVAR Motorsport).

Зачет Супер-продакшн также порадовал поклонников отечественной марки успехом двух седанов LADA Vesta 1.6T. В субботу дебют оказался смазан из-за небольших технических проблем на машине Михаила Митяева, выигравшего квалификацию – он все же присоединился к пелетону, но отыграть отставание в два круга не смог. Зато Владислав Незванкин на такой же машине финишировал третьим, уступив только победителю Максиму Черневу и серебряному призеру Ефиму Гантмахеру (оба на Subaru BRZ, команда Открытие). А во второй гонке у LADA Sport ROSNEFT все прошло успешно: Митяев и Незванкин оформили победный дубль, бронзу сначала взял Максим Симонов (LADA Granta, Arloid-TPV), однако за обгон под желтыми флагами был наказан и вынужден был вскоре передать кубок Дмитрию Добровольскому (Honda Civic, Нева Моторспорт).

В первой гонке зачета Национальный победу одержал Айдар Нуриев (Kia Rio, FEREKS Racing), вторым финишную черту пересек Егор Санин (LADA Kalina NFR, LADA Sport ROSNEFT), третьим - Руслан Нафиков (Kia Rio).

На следующий день первое место завоевал Глеб Кузнецов (Volkswagen Polo, Академия Ралли), второе – Айдар Нуриев, третье - Руслан Нафиков на хэтчбеках корейской марки.

Заезды Первенства СМП РСКГ Национальный Юниор (11 пилотов) также запомнились эффектной борьбой. Призеры первой гонки Первенства СМП РСКГ Национальный Юниор – Ирина Сидоркова (Volkswagen Polo, Академия Ралли), Артем Лякин (Volkswagen Polo, Гоночная Академия Антона Захарова) и Владислав Середенко (Volkswagen Polo, AKHMAT Racing). Второй день принес победу Максиму Корнилкову (LADA Kalina, Goltsova Racing), второе место у Владислава Середенко, третье - Ирины Сидорковой.

Как анонсировалось ранее, стартовый этап чемпионата РСКГ был посвящен памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и проходил при поддержке администрации республики.

Следующие этапы

Следующий этап пройдет на автодроме Смоленское кольцо 28 и 29 мая совместно с этапом североевропейского чемпионата SMP Formula 4 Championship. Согласно календарю, последующие этапы пройдут на автодромах Нижнего Новгорода, Казани и Подмосковья.

SMP Racing – программа поддержки и развития автоспорта, стартовавшая в 2012 году по инициативе Бориса Ротенберга. Пилоты SMP Racing выступают в крупнейших европейских и мировых гоночных сериях.

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Национальный добавился зачет Национальный Юниор для молодых спортсменов.