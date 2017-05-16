Назван состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира против национальной команды США.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратарь - Андрей Василевский (Илья Сорокин).

Звенья - Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников; Виктор Антипин - Антон Белов, Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов; Иван Проворов, Артемий Панарин - Владислав Наместников – Никита Кучеров; Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Валерий Ничушкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Матч пройдет во вторник в Кельне и стартует в 17:15 мск.

Сборная России, ранее обеспечившая выход в плей-офф, к настоящему моменту набрала 17 очков и занимает первое место в группе А. Команда США располагается на третьей строчке - 15 баллов.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.