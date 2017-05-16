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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Россия - США. Онлайн

Российские и американские хоккеисты ведут борьбу за первое место в группе на ЧМ

Россия - США. Онлайн
Фото: epa/vostock-photo

Российские и американские хоккеисты ведут борьбу за первое место в группе на ЧМ

2'

Россияне выводили шайбу из своей зоны, но соперник ее перехватил. Что едва не обернулось голом в ворота Василевского. Ник Бьюгстад бросал с очень хорошей позиции с центра зоны, в створ не порал.

1'

Матч начался! Наши выиграли стартовое вбрасывание, но не сразу

Российская команда пока не знает поражений на групповом этапе. А по прогнозам букмекеров и не узнает:

Состав сборной России на игру уже известен и выглядит он следующим образом.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды

Между ними, не секрет, располагается сборная Швеции. Но она уже завершила групповой турнир, а мы еще нет. Сегодня завершим

Сборная России, ранее обеспечившая выход в плей-офф, к настоящему моменту набрала 17 очков и занимает первое место в группе А. Команда США располагается на третьей строчке - 15 баллов.

Матч пройдет в Кельне и стартует в 17:15 по московскому времени

Здравствуйте. "Интерфакс" вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и США!

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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