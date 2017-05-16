Россия - США. Онлайн

Российские и американские хоккеисты ведут борьбу за первое место в группе на ЧМ
Россияне выводили шайбу из своей зоны, но соперник ее перехватил. Что едва не обернулось голом в ворота Василевского. Ник Бьюгстад бросал с очень хорошей позиции с центра зоны, в створ не порал.
Матч начался! Наши выиграли стартовое вбрасывание, но не сразу
Российская команда пока не знает поражений на групповом этапе. А по прогнозам букмекеров и не узнает:
Букмекеры оценили шансы сборной России на успех в игре с США на ЧМ по хоккею https://t.co/GKoD7MQRc3— Интерфакс (@interfax_news) May 16, 2017
Состав сборной России на игру уже известен и выглядит он следующим образом.
А вот и наш состав на матч с США! Который, кстати, начнётся в 17:15 мск, пропускать категорически запрещено❗️ pic.twitter.com/O9l5zmsHuQ— Хоккей России (@russiahockey) May 16, 2017
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды
Между ними, не секрет, располагается сборная Швеции. Но она уже завершила групповой турнир, а мы еще нет. Сегодня завершим
Сборная России, ранее обеспечившая выход в плей-офф, к настоящему моменту набрала 17 очков и занимает первое место в группе А. Команда США располагается на третьей строчке - 15 баллов.
Матч пройдет в Кельне и стартует в 17:15 по московскому времени
Здравствуйте. "Интерфакс" вашему вниманию текстовую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и США!