Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России потерпели неудачу в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею против национальной команды США.

Встреча прошла во вторник в Кельне и завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) в пользу американских хоккеистов.

Российская команда трижды вела в счете, но каждый раз позволяла сопернику отыграться. В третьем периоде сборная США вышла вперед и не упустила своего преимущества. Последнюю шайбу американцы провели в пустые ворота, когда российская команда поменяла вратаря на шестого полевого игрока.

В составе россиян две шайбы провел Никита Гусев, одну - Антон Белов. В составе американской команды дважды отличился Кевин Хейз, по разу - Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон.

Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире. В плей-офф, место в котором она обеспечила себе досрочно, команда Олега Знарка вышла со второго места в группе А, у нее 17 очков. В свою очередь, сборная США заняла первое место в группе - 18. Третьей стала Швеция - 16 очков. На четвертую путевку в плей-офф претендуют Латвия и Германия, набравшие по 9 очков. Во вторник они как раз сыграют друг с другом.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой, которая займет третье место в группе В. Эту строчку пока занимает команда Чехии, уступившая во вторник Швейцарии (1:3). У Чехии 11 очков, однако идущая с очковым отставанием на четвертом месте Финляндия имеет игру в запасе: в отчетный игровой день она сыграет с Канадой.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды.

Помимо Кельна матчи ЧМ-2017 принимает Париж.

Свой матч 1/4 финала россияне проведут 18 мая.