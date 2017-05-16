Шарапову не пригласили на Roland Garros

Чтобы квалифицироваться на этот турнир, ей нужно было дойти до финала турнира в Штутгарте, первого после ее возвращения на корт, но там она дошла до 1/2 финала

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российской теннисистке Марии Шараповой не дали wild card на Roland Garros в Париже, поэтому ей придется проходить квалификацию, сообщил во вторник "Спорт-экспресс ".

Спортсменка недавно возобновила выступления после дисквалификации за употребление мельдония, которая закончилась 26 апреля. Она успела дойти до полуфинала турнира в первом же турнире в Штутгарте, проиграв Кристине Младенович. Чтобы квалифицироваться на турнир в Париже, ей необходимо было дойти до финала.

Шарапова побеждала на Roland Garros дважды, в 2012 и 2014 году. В этом году он пройдет с 22 мая по 11 июня.