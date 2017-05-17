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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Букмекеры оценили шансы сборной России по хоккею выиграть четвертьфинал ЧМ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является фаворитом матча 1/4 финала против национальной командой Чехии, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян в основное время равен 1,50, на успех чехов – 5,75 (на ничью – 5,00).

Матч Россия – Чехия пройдет в четверг в Париже и стартует в 17:15 мск.

Одновременно с этим противостоянием пройдет встреча США – Финляндия. В 21:15 мск начнутся еще два полуфинальных матча: Канада – Германия и Швейцария – Швеция.

В случае выхода в полуфинал сборная России сыграет с победителем пары Канада – Германия.

ЧМ-2017 проходит в Кельне и Париже.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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