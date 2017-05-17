Биатлонист Шипулин выйдет из отпуска раньше обычного из-за Олимпиады

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин, который планирует принять участие в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, начнет готовиться к сезону раньше обычного.

"У нас в этом году олимпийский сезон, мы намеренно решили входить в него пораньше. Поэтому у меня в этом году отпуск отличался от остальных. Если раньше отпуск был более пляжный, на море, то в этом году я на пляже пролежал часов пять за две недели. Все остальное время или тренировался, или активно отдыхал. Мы ходили в горы, катались на велосипедах, бегали кросс-походы, занимались плаванием", - сказал Шипулин на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в среду.

Он отметил, что благодаря такому отдыху поедет на первый сбор более подготовленным.

"Это нам позволит сделать больше объем функциональной нагрузки, плюс мы сможем уже на месяц или на полмесяца раньше начать разгоняться к сезону, делать скоростные работы. Это тоже большой плюс. Я думаю, что тот план, который мы наметили с тренером, он должен сработать", - добавил Шипулин.

Антон Шипулин является олимпийским чемпионом, в составе сборной России он выиграл эстафету Игр в Сочи-2014. Кроме того, он стал бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере - также в составе эстафетной команды.