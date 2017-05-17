Обнародован состав сборной Германии на Кубок конфедераций

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной Германии по футболу на Кубок конфедераций 2017 года в России.
Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза в среду, заявка сборной страны, действующего чемпиона мира, выглядит следующим образом:
Вратари - Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер-Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Пари Сен-Жермен");
Защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия" Дортмунд), Йонас Гектор ("Кёльн"), Бенджамин Хенрих ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Лондон), Марвин Платтенхард ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома"), Никлас Шюле ("Хоффенхайм");
Полузащитники - Джулиан Брандт ("Байер"), Эмре Кан ("Ливерпуль"), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Деме ("Лейпциг"), Джулиан Драгслер ("Пари Сен-Жермен"), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Лерой Сане "(Манчестер Сити"), Амин Юнес ("Аякс"), Ларс Штиндль ("Боруссия" Менхенгладбах);
Нападающие - Сандро Вагнер ("Хоффенхайм", Тимо Вернер ("Лейпциг").
На Кубке конфедераций Германия сыграет в группе B с Австралией, Камеруном и Чили.
Турнир стартует 17 июня и завершится 2 июля.