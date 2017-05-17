Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку в третий круг турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме.

Во втором раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Латвии Анастасии Севастовой – 7:6 (7:4), 6:2.

Борьбу за выход в четвертьфинала Павлюченкова поведет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

Ранее до третьего круга добралась еще одна россиянка, Светлана Кузнецова. Ей предстоит встретиться с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой.

Кроме того, в первом круге из турнира выбыла Екатерина Макарова, во втором - Мария Шарапова.