В Томске стартовал российский этап ЧМ по футболу среди роботов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по робототехнике и футболу среди роботов RoboCup Russia Open-2017 начался в среду в томском Дворце зрелищ и спорта, передает корреспондент "Интерфакса" с соревнований.

RoboCup Russia Open-2017 проходит 17-19 мая в рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS, организацией соревнований занимается Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

"Это не последний чемпионат в России по робототехнике. Мы планируем проводить в Томске и международные соревнования, но для этого у нас должно расти количество участников, в том числе и профессиональных команд, должна совершенствоваться техника", - сказал врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин журналистам после открытия соревнований.

По данным пресс-службы ТУСУРа, в соревнованиях принимают участие 138 команд из Томска и Томской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской области, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Иркутска.

RoboCup Russia Open-2017 проходит в двух лигах: Junior по дисциплинам "футбол роботов", "роботы-спасатели", "театрализованные представления с роботами", а также "CoSpace Rescue" (создание универсального софта для виртуального и для реального робота) и "Rescue Maze" (роботы в автономном режиме находят и спасают пострадавших при прохождении лабиринта с препятствиями).

Во взрослой лиге, участие в которой принимают студенты, пройдут соревнования по футболу среди человекоподобных роботов - RoboCup Humanoid KidSize Soccer. К участию в этой лиге заявлено пять команд, в том числе, команда студентов ТУСУРа.

Соревнования по футболу среди роботов проводятся с 1993 года. По задумке организаторов, к середине XXI века команда полностью автономных человекоподобных роботов-футболистов должна выиграть футбольный матч, соблюдая правила Международной федерации футбола (ФИФА), у победителя человеческого чемпионата мира.