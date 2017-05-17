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"Крылья Советов" победили "Томь" в 29-м туре премьер-лиги

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги самарский клуб "Крылья Советов" одержал победу над томской "Томью".

Встреча прошла в Томске и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе "Крыльев" голы провели Джанни Бруно (5-я минута) и Сергей Корниленко (80).

Победа позволила "Крыльям Советов", которые борются за сохранение прописки в премьер-лиге, набрать 28 очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице. У "Томи" 14 баллов, эта команда ранее уже лишилась шансов остаться среди участников РФПЛ.

Теги: футбол
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