Матч "Спартак" - "Терек" был приостановлен из-за пиротехники

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Арбитр Кирилл Левников принял решение приостановить матч 29-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Терек" из-за пиротехники, которую зажгли болельщики "красно-белых", сообщает корреспондент "Интерфакса" со стадиона "Открытие Арена".

Спустя несколько минут игра была продолжена. Диктор стадиона призвал зрителей к порядку и напомнил о санкциях, которые могут быть наложены на клуб за использование пиротехники на арене.

После первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев.

Поклонники "Спартака" бурно празднуют досрочную победу своего клуба в чемпионате России, которую москвичи оформили еще в 27-м туре.

В среду, после окончания матча "Спартак" - "Терек", состоится торжественная церемония вручения клубу чемпионского кубка.