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Матч "Спартак" - "Терек" был приостановлен из-за пиротехники

Есть обновление от 21:32

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Арбитр Кирилл Левников принял решение приостановить матч 29-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Терек" из-за пиротехники, которую зажгли болельщики "красно-белых", сообщает корреспондент "Интерфакса" со стадиона "Открытие Арена".

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Спустя несколько минут игра была продолжена. Диктор стадиона призвал зрителей к порядку и напомнил о санкциях, которые могут быть наложены на клуб за использование пиротехники на арене.

После первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев.

Поклонники "Спартака" бурно празднуют досрочную победу своего клуба в чемпионате России, которую москвичи оформили еще в 27-м туре.

В среду, после окончания матча "Спартак" - "Терек", состоится торжественная церемония вручения клубу чемпионского кубка.

Теги: футбол, ФК Спартак, ФК Терек
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