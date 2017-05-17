Московский "Спартак" получил Кубок чемпионов России по футболу

После победы "Спартака" в матче чемпионата России по футболу с "Тереком"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/2017 был вручен московскому "Спартаку" после завершения матча 29-го тура национального первенства с грозненским "Тереком" на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Награду вручили вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Футболисты-легионеры поднялись на сцену с флагами своих стран на плечах.

В церемонии приняли участие известные футболисты клуба разных лет Александр Мирзоян, Ринат Дасаев и другие.

Матч "Спартак" - "Терек", прошедший в среду на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 3:0.

7 мая "красно-белые" досрочно завоевали чемпионский титул в 27-м туре.