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Московский "Спартак" получил Кубок чемпионов России по футболу

Есть обновление от 22:58

Награду вручили вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин

Московский "Спартак" получил Кубок чемпионов России по футболу
После победы "Спартака" в матче чемпионата России по футболу с "Тереком"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/2017 был вручен московскому "Спартаку" после завершения матча 29-го тура национального первенства с грозненским "Тереком" на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

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Награду вручили вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Футболисты-легионеры поднялись на сцену с флагами своих стран на плечах.

В церемонии приняли участие известные футболисты клуба разных лет Александр Мирзоян, Ринат Дасаев и другие.

Матч "Спартак" - "Терек", прошедший в среду на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 3:0.

7 мая "красно-белые" досрочно завоевали чемпионский титул в 27-м туре.

Теги: Спартак, футбол
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