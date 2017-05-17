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РФС обвинил болельщиков "Спартака" в злоупотреблении доверием

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин считает, что болельщики "Спартака" злоупотребили оказанным им доверием, и с их выходом на поле, пусть и санкционированном, нужно разобраться.

"Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться", - сказал "Интерфаксу" Маркин в среду.

Он отметил, что так "бывает, доверие не все оправдывают".

Как сообщалось, Спартак" разрешил болельщикам выйти на поле для участия в праздновании чемпионства вместе с командой. Кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/2017 был вручен московскому "Спартаку" после завершения матча 29-го тура национального первенства с грозненским "Тереком" на стадионе "Открытие Арена" в Москве вице-премьером РФ Виталием Мутко и президентом Российской футбольной премьер-лиги Сергеем Прядкиным.

Предыдущая победа "Спартака" в чемпионате России датирована 2001 годом, а последний успех в Кубке страны - 2003-м.

После того, как болельщикам разрешили выйти на поле, организаторы пытались вернуть их на места, диктор угрожал перенести награждение. Ворота разобрали на части. Зажгли файеры, поле заволокло дымом.

Теги: футбол, Спартак, РФС
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