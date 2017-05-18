Полиция сообщила об отсутствии нарушений на матче "Спартак" - "Терек"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Серьезных нарушений общественного порядка в ходе проведения футбольного матча между клубами "Спартак" и "Терек" не допущено, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"Полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "Спартак" (Москва) - "Терек" (Грозный). Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что все попытки нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

По итогам прошедшего в Москве футбольного матча "Спартак" досрочно завоевал титул чемпиона. Предыдущая победа "Спартака" в чемпионате России датирована 2001 годом, а последний успех в Кубке страны - 2003-м.