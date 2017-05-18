Названы арбитры на последний тур премьер-лиги-2016/17

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг.
Все матчи тура состоятся в воскресенье и начнутся в одно время.
Центральный матч тура "Локомотив" - "Зенит" доверен Михаилу Вилкову (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
Поединок с участием тульского "Арсенала" и новоиспеченного чемпиона страны московского "Спартака" будет судить Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
Встреча "Амкар" - "Рубин" доверена арбитру Олегу Соколову (Воронеж); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
ЦСКА - "Анжи" рассудит Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Сергей Куликов (Саранск); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
Встреча "Оренбург" - "Ростов" доверена судье Владиславу Безбородову (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).
"Уфу" и "Урал" будет судить Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
На поединок "Томь" - "Краснодар" назначен Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
"Крылья Советов" и "Терек" обслужит Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).