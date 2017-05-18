Спорт

Шараповой не дадут wild card в основную сетку "Уимблдона"

Есть обновление от 14:41

Российской теннисистке придется пройти квалификационный отбор

Шараповой не дадут wild card в основную сетку "Уимблдона"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Организаторы турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" не планируют выдавать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке соревнования, сообщает Daily Mail.

В то же время россиянка сможет пробиться в основную сетку турнира, который пройдет с 3 по 16 июля, через квалификационные стадии.

Ранее сообщалось, что Французская федерация тенниса приняла решение не давать wild card Шараповой для участия в основной сетке другого турнира серии "Большого шлема", "Ролан Гаррос" (с 28 мая по 11 июня), а место в квалификации ей не предусмотрено с более низким на время старта турнира рейтингом.

Ранее 30-летняя теннисистка из-за травмы снялась с матча второго круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони.

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за употребления запрещенного мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге.

Теги: теннис, Мария Шарапова, Уимблдон
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