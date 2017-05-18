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Кузнецова выбыла из теннисного турнира в Риме

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российской теннисистке Светлане Кузнецовой не удалось пробиться в четвертьфинал турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме.

В третьем круге соревнования она потерпела поражение от представительницы Австралии Дарьи Гавриловой. Противостояние завершилось со счетом 2:6, 7:5, 6:4 в пользу Гавриловой.

В третьем круге турнира Россия представлена также Анастасией Павлюченковой и Екатериной Макаровой.

В первом круге из турнира выбыли Елена Веснина и Дарья Касаткина, во втором - Мария Шарапова.

Теги: теннис
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