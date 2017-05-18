Тарпищев оценил перспективы участия Шараповой на US Open

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил надежду на то, что к сентябрю Мария Шарапова наберет достаточное количество рейтинговых очков и попадет на US Оpen автоматически.

"Думаю, она уже поднимется в рейтинге (Женской теннисной ассоциации, WTA – ИФ) к сентябрю, и сама попадет на US Open", - сказал Тарпищев "Интерфаксу" в четверг.

Отвечая на вопрос о причинах, по которым Шараповой могут не предоставить wild card на Уимблдонский теннисный турнир, Тарпищев отметил: "Пока рано говорить, все от организаторов зависит. По очкам она не проходит".

Ранее на этой неделе Шараповой не предоставили приглашение на турнир "Большого шлема" Roland Garros. В четверг газета Daily Mail сообщила, что Шараповой не хотят предоставлять приглашение в основную сетку "Уимблдона".

Следующий после Уимблдона турнир "Большого шлема" US Оpen пройдет в сентябре.

Сейчас Шарапова занимает в рейтинге WTA 211-е место, а в понедельник войдет в ТОП-200.