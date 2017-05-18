Вратарь Габулов заменит Лунева в сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной сборной России решил заменить вратаря петербургского "Зенита" Андрея Лунева на голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг.

Лунев получил травму в матче 29-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар".

"Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй", - заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира", - добавил он.

В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной России назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.