Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ

В четвертьфинале россияне одержали победу над командой Чехии, в другом матче 1/4 финала сборная США уступила Финляндии

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
Болельщики сборной России на матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Чехии
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата мира 2017 года.

В четвертьфинале соревнования они встречались с национальной командой Чехии. Матч, прошедший в Париже, завершился со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу команды Олега Знарка.

На 9-й минуте Дмитрий Орлов открыл счет, на 14-й Никита Кучеров укрепил преимущество российской сборной. На 56-й минуте Артемий Панарин довел счет до 3:0.

Борьбу за выход в финал сборная России поведет с победителем пары Канада – Германия. Эти команды также сыграют в четверг, начало матча – 21:15 мск.

Еще одним полуфиналистом стала сборная Финляндии, которая в четвертьфинале обыграла команду США – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В 1/2 финала финны сыграют с победителем пары Швейцария – Швеция.

Полуфинальные матчи пройдут 20 мая, матч за третье место и финал – 21 мая.

Помимо Парижа, матчи ЧМ принимает Кельн.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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