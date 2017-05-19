ВАДА разрешило РУСАДА проводить допинг-тесты при выполнении ряда условий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на заседании в четверг в штаб-квартире организации в Монреале одобрил разрешение Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) проводить допинг-тестирование после того, как будет выполнен ряд условий, сообщается на сайте ВАДА в пятницу.

"Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на заседании в четверг в штаб-квартире организации в Монреале одобрил разрешение РУСАДА планировать, координировать и проводить тестирование с использованием своих подготовленных сотрудников по допинг-контролю под контролем двух международных экспертов, назначенных ВАДА, и Британского антидопингового агентства после того, как будет выполнен ряд условий", - отмечается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что "условия должны быть выполнены в течение нескольких недель".

"ВАДА продолжит работать с Россией, чтобы помочь (РУСАДА - ИФ) как можно скорее достичь соответствия требованиям (ВАДА - ИФ)", - отметил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли, слова которого приводятся в сообщении.

Ниггли также отметил, что "ВАДА, Британское антидопинговое агентство и наши независимые эксперты работают с РУСАДА и убеждены, что разрешение возобновить тестирование под наблюдением - это правильный шаг в правильном направлении",

"После этого для РУСАДА для восстановления важно достичь соответствия критериям, которые указаны в "дорожной карте"", - сказал также О.Ниггли.

Ранее сообщалось, что ВАДА может частично восстановить лицензию РУСАДА, а полное восстановление возможно не раньше ноября.

ВАДА приостановило лицензию российского агентства в ноябре 2015 года, признав деятельность РУСАДА несоответствующим кодексу на основании доклада независимой комиссии.

Позднее была согласованы меры по восстановлению РУСАДА, среди критериев были: выведение российского антидопингового агентства из подчинения министерства спорта РФ, смена руководства, а также приглашение иностранных экспертов.