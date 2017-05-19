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Спорт Допинг в российском спорте

Гендиректора РУСАДА могут выбрать 31 мая

Есть обновление от 10:10

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что 31 мая соберется совет учредителей Российского антидопингового агентства, на котором может быть выбран генеральный директор.

"31 числа будет заседание совета учредителей РУСАДА. Возможно, там и гендиректора выберут", - сказал В.Мутко "Интерфаксу" в пятницу. Он напомнил, что на должность гендиректора было прислано 700 заявок.

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Как сообщалось, совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), прошедший 18 мая в Монреале, одобрил разрешение РУСАДА проводить допинг-тестирование после того, как будет выполнен ряд условий. Среди них открытие российской стороной доступа к "биологическим паспортам" спортсменов, исключение конфликта интересов в РУСАДА и обеспечение независимости главы наблюдательного совета этой организации.

Это подразумевает, в частности, уход с должности руководителя наблюдательного совета РУСАДА двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой до 31 мая.

ВАДА приостановило лицензию РУСАДА в ноябре 2015 года на волне допингового скандала в российском спорте, признав его деятельность не соответствующей антидопинговому кодексу на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.

Позднее была согласованы меры по восстановлению РУСАДА, среди них был вывод агентства из подчинения министерства спорта РФ, смена руководства, а также приглашение иностранных экспертов.

Теги: РУСАДА, Виталий Мутко
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