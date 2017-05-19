Мутко пообещал выполнение Россией требований ВАДА

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия выполнит требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для восстановления в правах Российского антидопингового агентства.

"Для нас понятное, ожидаемое решение. Идет восстановление. Мы выполняем критерии, они все будут выполнены", - сказал Мутко "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, России пока ждет официального решения, но согласно озвученным условиям, после частичного восстановления РУСАДА у российской стороны будет возможность проводить пробы, отвозя их на анализ в другие страны.

Мутко также пообещал разобраться с еще одним критерием - обеспечение доступа к "биологическим паспортам" спортсменов.

Что касается еще одного критерия - смены Елены Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая, то вице-премьер подчеркнул, что "Лена выдающаяся спортсменка, этот критерий не касается ее лично, просто требование касается того, чтобы руководящие должности занимали независимые люди, политически нейтральные". А Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России, одним из учредителей РУСАДА, напомнил Мутко.

Ранее совет учредителей ВАДА на заседании в штаб-квартире организации в Монреале одобрил разрешение РУСАДА проводить допинг-тестирование после того, как будет выполнен ряд условий. Среди них открытие российской стороной доступа к "биологическим паспортам" спортсменов, доступа антидопинговых инспекторов в закрытые города, исключение конфликта интересов в РУСАДА и обеспечение независимости главы наблюдательного совета этой организации. Это подразумевает, в частности, уход с должности руководителя наблюдательного совета РУСАДА двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

ВАДА приостановило лицензию РУСАДА в ноябре 2015 года на волне допингового скандала в российском спорте, признав его деятельность не соответствующей антидопинговому кодексу на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.