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Спорт Кубок конфедераций-2017

Мутко высоко оценил шансы бразильца Фернандеса сыграть за сборную РФ на Кубке конфедераций

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил уверенность в том, что бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес, имеющий российское гражданство, сможет выступить за сборную России на Кубке конфедераций.

"Есть нюансы со сроками его регистрации, когда пятилетний срок надо считать - с момента подписания контракта или регистрации заявки. В любом случае абсолютно все сроки истекают в июне, тут никаких проблем нет, Марио включен в расширенный список", - заявил Мутко в пятницу "Интерфаксу".

Фернандес в июле 2016 года получил российское гражданство. 25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2012 года, куда перешел из бразильского "Гремио".

В соответствии с правилами Международной федерации футбола (ФИФА), футболист, сменивший гражданство, получит право выступать за национальную команду, если прожил на территории новой родины пять лет и не был заигран в официальных матчах за сборную страны, в которой родился.

Фернандес был внесен в расширенный список сборной России на Кубок Конфедераций, который был опубликован 15 мая.

Теги: футбол, Кубок конфедераций, ФК ЦСКА, Марио Фернандес, Виталий Мутко
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