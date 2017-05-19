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Главный тренер "Спартака" Каррера условно дисквалифицирован на один матч

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно дисквалифицировал на одну игру главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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"По матчу "Спартак" - "Терек": по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на шесть месяцев", — приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Кроме того, помимо озвученных эпизодов, после второго гола в ворота "Терека" (в первом тайме) вратарь "Спартака" Артем Ребров подбежал к М.Каррере, приподнял его и вынес на поле – для общего празднования взятия ворот. Таким образом, итальянский специалист также "покинул" пределы технической зоны.

Матч прошел в среду и завершился со счетом 3:0 в пользу "Спартака". По окончании встречи команде был вручен кубок, полагающийся чемпиону (клуб досрочно обеспечил себе первое место еще 7 мая). Правда, организаторы церемонии вручения столкнулись с проблемами: после финального свистка болельщики заполонили поле "Открытие Арены", из-за чего не сразу удалось установить площадку для триумфаторов.

Как награждали "Спартак"

9 фотографий
Болельщик &quot;Спартака&quot; во время матча против &quot;Терека&quot;Голкипер &quot;Спартака&quot; Артем Ребров на фоне перфоманса, организованного фанатами командыОдин из голов в ворота &quot;Терека&quot; футболисты &quot;Спартака&quot; решили отпраздновать в компании с главным тренером Массимой КарреройБолельщик &quot;Спартака&quot; на матче с &quot;Тереком&quot;Как только раздался финальный свисток, фанаты &quot;Спартака&quot; выбежали на поле праздновать чемпионствоДля Леонида Федуна золото &quot;Спартака&quot; - первый трофей за время владения им клубом
Болельщик &quot;Спартака&quot; во время матча против &quot;Терека&quot;
Теги: футбол, ФК Спартак, Массимо Каррера
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