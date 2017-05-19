ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге и Минске

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU -Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на ежегодном конгрессе постановила, что Рига и Минск получают право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
До сих пор ЧМ по хоккею проводился в Латвии в 2006 году, а в Белоруссии - в 2014 году.
Латвийская федерация хоккея и Белорусская федерация хоккея подали совместную заявку на проведение чемпионата в январе, а в феврале в странах побывала инспекция ИИХФ.
ЧМ 2021 года по хоккею пройдет с 7 по 23 мая
Рига выдвигала свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, в 2017 году совместно с Копенгагеном и в 2018 году.
Чемпионат нынешнего года проходит в Германии и Франции.