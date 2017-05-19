Карпин опроверг уход комментатора Елагина с "Матч ТВ"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" выступил с заявлением, в котором назвал не соответствующими действительности сообщения СМИ об уходе с канала комментатора Александра Елагина.

Главный редактор Дирекции футбольных трансляций телеканала Валерий Карпин призвал "не вводить телезрителей и болельщиков в заблуждение".

"Александр Елагин работал, работает и будет продолжать работать на "Матч ТВ". Никаких изменений и не планировалось", - приводятся слова Карпина в релизе телеканала.

Сам Елагин выразил удивление в связи с тем, что СМИ, распространившие сведения о его "увольнении", не обратились к нему за комментарием.

"Лично я категорически не приветствую распространение недостоверных сведений и в своей комментаторской работе всегда все детали перепроверяю несколько раз. Чего и всем желаю, так как мы работаем для зрителя и читателя, которым нужно сообщать только проверенную информацию", - сказал он. И напомнил, что скоро будет комментировать, в частности, матч заключительного тура чемпионата Англии.