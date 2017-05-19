Руководитель Российской серии кольцевых гонок отметил прогресс чемпионата

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) Олег Петриков считает, что стартовавший в Грозном новый сезон чемпионата станет выдающимся.

"Еще за две недели до старта нового сезона Чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам, которые четвертый год объединены в Российскую серию кольцевых гонок под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing, стало понятно: этот год будет выдающимся - мы получили более 90 заявок в 5 классов СМП РСКГ! И первый этап на автодроме "Крепость Грозная" в столице Чечни превзошел все ожидания организаторов, участников и болельщиков", - сказал Петриков "Интерфаксу".

"До стартов допустили 81 пилота – это новый рекорд, который заметно превосходит предыдущее достижение. Максимум, которого мы достигали в 2016 году – 61 заявка на автодроме Kazan Ring. Такой аншлаг позволил организовать в СМП РСКГ – 2017 раздельные старты для всех классов (напомню, еще три года назад проводились объединенные заезды в 1,6-литровых классах Туринг-Лайт и Национальный и совместные гонки для участников Туринга и Супер-продакшн)", - сказал руководитель РСКГ.

В Грозном на старты взрослых классов выходило не менее 14 участников, и даже в Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор набрался кворум из 11 юношей и девушек, которые порадовали абсолютно зрелой борьбой.

"Много это или мало? – задается вопросом Петриков. - Посмотрите на официальный Кубок Европы по кузовным гонкам FIA ETCC (который, кстати, когда-то выигрывали Николай Карамышев и Дмитрий Брагин, вернувшиеся затем в СМП РСКГ) – там первый этап в этом году собрал 11 участников, второй – 13… Так что у нас с "посещаемостью" и в относительных, и в абсолютных показателях все хорошо".

Как сообщалось, стартовый этап чемпионата РСКГ в Грозном открывал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я сопровождал его на автодроме, когда он смотрел заезды и знакомился с командами. Рамзан Ахматович – очень увлеченный и азартный болельщик, он искренне интересуется автоспортом и прикладывает много усилий, чтобы и в этой дисциплине представители его республики добивались высоких успехов" – сказал Петриков.

"Мы второй год приезжаем на недавно открытый автодрома "Крепость Грозная" и видим, как растет уровень местных организаторов и персонала, а чеченская команда AKHMAT Racing Team демонстрирует завидные успехи в СМП РСКГ. Более того, этой осенью пойдет гонка AKHMAT Race 2017, которую анонсировали во время нашего уикенда – главным призом станет переходящий кубок из драгоценных металлов и ювелирных камней весом в четверть центнера. И после завершения сезона Российской серии кольцевых гонок наши пилоты с удовольствием приедут в Чечню, чтобы побороться за такую награду", - заявил руководитель РСКГ.

Второй этап пройдет на автодроме "Смоленское кольцо" 27 и 28 мая.

"Юниоры его пропустят, но участники 4 старших классов СМП РСКГ должны быть в полном составе. Вдобавок на этот уикенд приедут участники SMP Formula 4 Championship – после Чемпионата Европы по гонкам на грузовиках, этап которого наш автодром принимал с 2010 по 2013 год, это символизирует возвращение европейских гонок на смоленскую землю", - отметил Петриков.

Участники формульной серии, которые представляют Голландию, Испанию, Финляндию, Эстонию, Данию, Францию, Австрию и, конечно же, Россию, проведут на "Смоленском кольце" три гонки. "Так что всего в последние выходные мая зрители увидят 11 гонок!" – сказал он.