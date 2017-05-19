Главные новости
ЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиЭкономикаЦены на нефть вышли на максимум с конца апреляМоскваВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсацию
Спорт

Руководитель Российской серии кольцевых гонок отметил прогресс чемпионата

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) Олег Петриков считает, что стартовавший в Грозном новый сезон чемпионата станет выдающимся.

СпортПобедители первого этапа чемпионата РСКГ определились в ГрозномПобедители первого этапа чемпионата РСКГ определились в ГрозномЧитать подробнее

"Еще за две недели до старта нового сезона Чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам, которые четвертый год объединены в Российскую серию кольцевых гонок под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing, стало понятно: этот год будет выдающимся - мы получили более 90 заявок в 5 классов СМП РСКГ! И первый этап на автодроме "Крепость Грозная" в столице Чечни превзошел все ожидания организаторов, участников и болельщиков", - сказал Петриков "Интерфаксу".

"До стартов допустили 81 пилота – это новый рекорд, который заметно превосходит предыдущее достижение. Максимум, которого мы достигали в 2016 году – 61 заявка на автодроме Kazan Ring. Такой аншлаг позволил организовать в СМП РСКГ – 2017 раздельные старты для всех классов (напомню, еще три года назад проводились объединенные заезды в 1,6-литровых классах Туринг-Лайт и Национальный и совместные гонки для участников Туринга и Супер-продакшн)", - сказал руководитель РСКГ.

В Грозном на старты взрослых классов выходило не менее 14 участников, и даже в Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор набрался кворум из 11 юношей и девушек, которые порадовали абсолютно зрелой борьбой.

"Много это или мало? – задается вопросом Петриков. - Посмотрите на официальный Кубок Европы по кузовным гонкам FIA ETCC (который, кстати, когда-то выигрывали Николай Карамышев и Дмитрий Брагин, вернувшиеся затем в СМП РСКГ) – там первый этап в этом году собрал 11 участников, второй – 13… Так что у нас с "посещаемостью" и в относительных, и в абсолютных показателях все хорошо".

Как сообщалось, стартовый этап чемпионата РСКГ в Грозном открывал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я сопровождал его на автодроме, когда он смотрел заезды и знакомился с командами. Рамзан Ахматович – очень увлеченный и азартный болельщик, он искренне интересуется автоспортом и прикладывает много усилий, чтобы и в этой дисциплине представители его республики добивались высоких успехов" – сказал Петриков.

"Мы второй год приезжаем на недавно открытый автодрома "Крепость Грозная" и видим, как растет уровень местных организаторов и персонала, а чеченская команда AKHMAT Racing Team демонстрирует завидные успехи в СМП РСКГ. Более того, этой осенью пойдет гонка AKHMAT Race 2017, которую анонсировали во время нашего уикенда – главным призом станет переходящий кубок из драгоценных металлов и ювелирных камней весом в четверть центнера. И после завершения сезона Российской серии кольцевых гонок наши пилоты с удовольствием приедут в Чечню, чтобы побороться за такую награду", - заявил руководитель РСКГ.

Второй этап пройдет на автодроме "Смоленское кольцо" 27 и 28 мая.

"Юниоры его пропустят, но участники 4 старших классов СМП РСКГ должны быть в полном составе. Вдобавок на этот уикенд приедут участники SMP Formula 4 Championship – после Чемпионата Европы по гонкам на грузовиках, этап которого наш автодром принимал с 2010 по 2013 год, это символизирует возвращение европейских гонок на смоленскую землю", - отметил Петриков.

Участники формульной серии, которые представляют Голландию, Испанию, Финляндию, Эстонию, Данию, Францию, Австрию и, конечно же, Россию, проведут на "Смоленском кольце" три гонки. "Так что всего в последние выходные мая зрители увидят 11 гонок!" – сказал он.

Теги: футбол, автоспорт, РСКГ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Глава ВАДА заявил о достижении РУСАДА соблюдения всемирного кодекса к ноябрюГлава ВАДА заявил о достижении РУСАДА соблюдения всемирного кодекса к ноябрю
ВАДА выдвинуло несколько условий российскому агентству в рамках "дорожной карты" для восстановления полномочийПодробнее
Исинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяцаИсинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяца
При новом председателе олимпийская чемпионка может остаться членом наблюдательного советаПодробнее
В полуфинале ЧМ по хоккею Россия сыграет с КанадойВ полуфинале ЧМ по хоккею Россия сыграет с Канадой
Матч за выход в финал пройдет 20 мая, в другом матче 1/2 финала сыграют Финляндия и ШвецияПодробнее
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМСборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
В четвертьфинале россияне одержали победу над командой Чехии, в другом матче 1/4 финала сборная США уступила ФинляндииПодробнее
Россия - Чехия. ОнлайнРоссия - Чехия. Онлайн
Российские хоккеисты ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мираПодробнее
Шараповой не дадут wild card в основную сетку "Уимблдона"Шараповой не дадут wild card в основную сетку "Уимблдона"
Российской теннисистке придется пройти квалификационный отборПодробнее
Московский "Спартак" получил Кубок чемпионов России по футболуМосковский "Спартак" получил Кубок чемпионов России по футболу
Награду вручили вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей ПрядкинПодробнее
"Спартак" обыграл "Терек" в матче 29-го тура премьер-лиги"Спартак" обыграл "Терек" в матче 29-го тура премьер-лиги
Встреча закончилась со счетом 3:0Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 мая6 фото
18 мая
Фотохроника 18 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиЭкономикаЦены на нефть вышли на максимум с конца апреляМоскваВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсациюВ миреШвеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасиловании
Иванка Трамп с мужем получили разрешение раввинов на авиаперелет в субботу
Рынок акций РФ вечером вышел в плюс вслед за нефтью
Граждане смогут подавать декларации 3-НДФЛ в МФЦ
Мужчина совершил самосожжение в Мюнхене
Япония подняла истребители после обнаружения у спорных островов китайского дрона
Эквадор призвал Лондон разрешить Ассанжу выезд из Великобритании
Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные
В Пскове одного из организаторов акции оппозиции 26 марта приговорили к штрафу
Bustren разработает документацию на западный участок "второго кольца" метро Москвы
Вокалист System of a Down напишет музыку к фильму "Легенда о Коловрате"
Умер вице-президент "Ростелекома" Наум Мардер
Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение
Ассанж попытается получить убежище во Франции
Сестра Кейт Миддлтон в субботу выйдет замуж
Путин назначил уполномоченного РФ при ЕСПЧ
Микрокредиты оказались востребованы в регионах с большим числом личных банкротств
Шарапова не будет просить wild card в основную сетку "Уимблдона"
Лавров не знал о предупреждении от США об ударе по сирийским войскам
В Думу внесен законопроект об ограничении срока задержания пьяных 2 сутками
В центре Москвы обнаружили древнюю деревянную мостовую и десятки артефактов
В Минюсте Украины назвали дело против Сталина и Берии восстановлением исторической справедливости
Суд взыскал с семьи Жанны Фриске 21 млн рублей по иску "Русфонда"
На Ставрополье завели дело после получения девочкой ожога от выпитого сока
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи