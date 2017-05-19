FT узнала о попытке Усманова выкупить контрольный пакет акций "Арсенала" за $1,3 млрд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский миллиардер Алишер Усманов в апреле обратился к американскому предпринимателю Стэну Кронке с предложением выкупить его долю в лондонском футбольном клубе "Арсенал" за $1,3 млрд. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Кронке является владельцем 67% акций клуба, Усманову принадлежит 30%-ная доля. Таким образом, предложение оценивало рыночную стоимость "Арсенала" в $2 млрд.

По словам источников, Кронке дал понять, что намерен отклонить предложение. Он неофициально заявил, что не заинтересован в продаже своей доли ни Усманову, ни кому-либо еще. "Пару недель назад я думал, что что-то действительно может произойти, но теперь я в этом не уверен", - отметил источник.

В прошлом месяце Усманов в интервью FT раскритиковал владельцев "канониров", обвинив их в недостаточных инвестициях в развитие команды. Бизнесмен не входит в совет директоров клуба, несмотря на то, что он является держателем второго по величине пакета акций команды.

За одну игру до окончания текущего сезона "Арсенал" идет на 5-м месте, отставая от 4-го места, дающего право играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на 1 очко. На место в четверке также претендуют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", у которых 75 и 73 очка соответственно против 72 у "Арсенала". Последние игры сезона 2016/2017 стартуют в воскресенье в 17:00 по Москве, "Арсенал" сыграет с "Эвертоном", "Манчестер Сити" - с "Уотфордом", "Ливерпуль" - с "Мидлсбро".

"Канониры" не финишировали в чемпионате Англии ниже 4-го места на протяжении последних 20 лет, однако и не побеждали в Английской премьер-лиге с 2004 года.