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Спорт

ЦСКА проиграл в полуфинале Евролиги

Армейский баскетбольный клуб сложил полномочия чемпиона турнира

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU -

Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от греческого "Олимпиакоса" в матче 1/2 финала Евролиги.

Матч "Финала четырех" Евролиги, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 82:78 (12:18, 21:22, 27:24, 22:14) в пользу "Олимпиакоса"

Таким образом, армейский клуб сложил с себя звание чемпиона турнира.

До предыдущего сезона армейцы уже выигрывали Евролигу в 2006 и 2008 годах. Кроме того, ЦСКА в 1961, 1963, 1969 и 1971 годах становился обладателем Кубка европейских чемпионов - так раньше назывался турнир, выявлявший лучший клуб Европы. Три раза - в 2007, 2009 и 2012 годах ЦСКА уступал соперникам в финале Евролиги.

В плей-офф Евролиги нынешнего сезона ЦСКА вышел со второго места в регулярном чемпионате.

Что касается "Олимпиакоса", то в финале Евролиги он встретится с победителем пары "Фенербахче" (Турция) – "Реал" (Испания).

Матч за третье место и финал пройдут 21 мая.

Теги: баскетбол, Евролига, БК ЦСКА
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