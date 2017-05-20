Канада - Россия. Онлайн

В Кельне проходит полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею
Пара силовых приемов - и шайба у наших игроков. А сами игроки - в зоне сборной Канады
Канадцы задержались в зоне соперника, усилив натиск. Это вызывает некую тревогу, если честно
Очень слаженно действуют российские болельщики, активно скандирующие лозунги в поддержку своей сборной
Россияне выиграли вбрасывание, активно пытались довести шайбу до ворот. В итоге соперник банально выбросил шайбу из зоны
Вбрасывание в зоне сборной Канады. Ее вратарь поймал шайбу после броска российского игрока Василевича
По броскам по воротам счет сейчас 3:2 в пользу канадских хоккеистов
Дадонов, находясь за воротами соперника, все же выиграл борьбу за шайбу (им же и упущенную), а вот передача на пятак не прошла
Ну, после такой предматчевой настройки сложно быть ненадежным
We're underway in Cologne! Follow #CANvsRUS inside the arena on Snapchat and Instagram ➡️ iihfhockey pic.twitter.com/wPG9kz2UzQ— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2017 г.
Джошуа Морриси бросал от синей линии. И вновь надежен вратарь Андрей Василевский
Выход российской команды на лед был именно таким
Большой полуфинал, настоящая классика, Канада - Россия. Поехали! pic.twitter.com/GNlgJff0Hb— Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.
Пикар фиксирует шайбу ко льду после прохода Панарина
Российские хоккеисты прессингуют соперника и тому пришлось приложить немало усилий, чтобы покинуть свою зону вместе с шайбой
Ворота сборной Канады защищает Кэлвин Пикар
Опасная атака сборной России: Плотников бросал - и не вошла шайба в ворота!
И сразу же вратарю Василевскому пришлось вступить в игру. И голкипер надежен, канадский бросок не прошел
Наша команда на правах юридического гостя матча играет в светлых тонах, в белых свитерах. Канада - в красных свитерах
Матч начался!
Ознакомим вас с составом команды Канадой на игру с нами
Canada’s lines vs. Russia #IIHFWorlds #CANvsRUS pic.twitter.com/KtRxGRcqTV— Team Canada Men (@HC_Men) 20 мая 2017 г.
Мы очень надеемся, что повод произнести эти слова сохранится и сегодня и в воскресенье поздним вечером. Ну а дальше - уже само собой
20 мая 2017 г.
Теперь по ̶Б̶о̶р̶щ̶е̶в̶у Канаде. Потомки родоначальников хоккея выиграли в группе В все семь матчей (один из них, правда, в овертайме) и вышли в четвертьфинал с первого места. В 1/4 финала канадцами была повержена команда Германии, причем со скромным - вопреки ожиданиям ценителей результативной игры - счетом: 2:1.
На групповом этапе сборная России проиграла лишь однажды - сборной США, со счетом 3:5. Это поражение, по сути, стоило нашей команде первого места в группе А. Со второго места мы попали на Чехию (финишировала в группе В на третьей строчке). Но в четвертьфинале мы выиграли Чехию (3:0) и вышли в полуфинал. А американцы в четвертьфинале проиграли Финляндии (0:2) - и не вышли в полуфинал.
Матчи за бронзу и золото чемпионата мира-2017 пройдут в воскресенье
Для побежденных сегодня команд турнир полуфиналом не закончится. Регламентом турнира предусмотрена возможность сорвать друг на друге спортивную злость в противостоянии за третье место.
Победитель матча Канада - Россия в финале сыграет с победителем пары Швеция - Финляндия. Эти команды также встретятся сегодня и тоже в Кельне. Начало же - в 20:15 по московскому времени.
Состав сборной России на сегодняшнюю игру:
Наш состав на матч с Канадой. Стартуем в 16:15 мск! pic.twitter.com/E9y7RIqNAN— Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.
Игра пройдет сегодня в Кельне и начнется совсем скоро. А именно - в 16:15 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккею! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала по хоккею между национальными командами России и Канады!