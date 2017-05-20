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Канада - Россия. Онлайн

В Кельне проходит полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею

Канада - Россия. Онлайн
Фото: epa/vostock-photo

В Кельне проходит полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею

11'

Пара силовых приемов - и шайба у наших игроков. А сами игроки - в зоне сборной Канады

10'

Канадцы задержались в зоне соперника, усилив натиск. Это вызывает некую тревогу, если честно

10'

Очень слаженно действуют российские болельщики, активно скандирующие лозунги в поддержку своей сборной

9'

Россияне выиграли вбрасывание, активно пытались довести шайбу до ворот. В итоге соперник банально выбросил шайбу из зоны

8'

Вбрасывание в зоне сборной Канады. Ее вратарь поймал шайбу после броска российского игрока Василевича

7'

По броскам по воротам счет сейчас 3:2 в пользу канадских хоккеистов

7'

Дадонов, находясь за воротами соперника, все же выиграл борьбу за шайбу (им же и упущенную), а вот передача на пятак не прошла

6'

Ну, после такой предматчевой настройки сложно быть ненадежным

5'

Джошуа Морриси бросал от синей линии. И вновь надежен вратарь Андрей Василевский

4'

Выход российской команды на лед был именно таким

3'

Пикар фиксирует шайбу ко льду после прохода Панарина

3'

Российские хоккеисты прессингуют соперника и тому пришлось приложить немало усилий, чтобы покинуть свою зону вместе с шайбой

2'

Ворота сборной Канады защищает Кэлвин Пикар

2'

Опасная атака сборной России: Плотников бросал - и не вошла шайба в ворота!

1'

И сразу же вратарю Василевскому пришлось вступить в игру. И голкипер надежен, канадский бросок не прошел

1'

Наша команда на правах юридического гостя матча играет в светлых тонах, в белых свитерах. Канада - в красных свитерах

1'

Матч начался!

Ознакомим вас с составом команды Канадой на игру с нами

Мы очень надеемся, что повод произнести эти слова сохранится и сегодня и в воскресенье поздним вечером. Ну а дальше - уже само собой

Теперь по ̶Б̶о̶р̶щ̶е̶в̶у  Канаде. Потомки родоначальников хоккея выиграли в группе В все семь матчей (один из них, правда, в овертайме) и вышли в четвертьфинал с первого места. В 1/4 финала канадцами была повержена команда Германии, причем со скромным - вопреки ожиданиям ценителей результативной игры - счетом: 2:1.

На групповом этапе сборная России проиграла лишь однажды - сборной США, со счетом 3:5. Это поражение, по сути, стоило нашей команде первого места в группе А. Со второго места мы попали на Чехию (финишировала в группе В на третьей строчке). Но в четвертьфинале мы выиграли Чехию (3:0) и вышли в полуфинал. А американцы в четвертьфинале проиграли Финляндии (0:2) - и не вышли в полуфинал.

Матчи за бронзу и золото чемпионата мира-2017 пройдут в воскресенье

Для побежденных сегодня команд турнир полуфиналом не закончится. Регламентом турнира предусмотрена возможность сорвать друг на друге спортивную злость в противостоянии за третье место.

Победитель матча Канада - Россия в финале сыграет с победителем пары Швеция - Финляндия.  Эти команды также встретятся сегодня и тоже в Кельне. Начало же - в 20:15 по московскому времени.

Состав сборной России на сегодняшнюю игру:

Игра пройдет сегодня в Кельне и начнется совсем скоро. А именно - в 16:15 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккею! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала по хоккею между национальными командами России и Канады!

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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