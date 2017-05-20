Канада - Россия. Онлайн

На групповом этапе сборная России проиграла лишь однажды - сборной США, со счетом 3:5. Это поражение, по сути, стоило нашей команде первого места в группе А. Со второго места мы попали на Чехию (финишировала в группе В на третьей строчке). Но в четвертьфинале мы выиграли Чехию (3:0) и вышли в полуфинал. А американцы в четвертьфинале проиграли Финляндии (0:2) - и не вышли в полуфинал.