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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев

Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ по хоккею
Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Канады в полуфинале чемпионата мира 2017 года.

Встреча, прошедшая в Кельне в субботу, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) в пользу канадцев.

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На 33-й минуте российская команда открыла счет. Голевая комбинация началась с Никиты Кучерова. Он перевел шайбу на Артемия Панарина, который находился у лицевой линии слева от ворот. Панарин перевел шайбу на Евгения Кузнецова и тот поразил пустой угол ворот.

На 35-й минуте счет был удвоен, этот гол также состоялся с участием Панарина. Панарин выложил пас направо на Вадима Шипачева, тот перевел налево на Никиту Гусева, который точно пробил в ближний угол. Этот игровой эпизод состоялся в тот момент, когда сборная Канады играла в меньшинстве.

В самом начале второго периода Марк Шайфли сократил отставание в счете, на этот раз в численном меньшинстве находилась сборная России. На 56-й минуте Натан Маккиннон выцарапал шайбу у точки в левом круге для вбрасывания и поразил ворота Андрея Василевского, после чего счет стал равным - 2:2.

На 57-й минуте Канада вышла вперед - Майкл Мэтисон слева перевел шайбу на Райана О'Райлли и тот, обработав шайбу бросил в ворота. На 59-й минуте канадец Шон Кутюрье поразил пустые ворота россиян, поменявших голкипера на шестого полевого игрока.

В финале сборная Канады сыграет с победителем пары Швеция - Финляндия. Эти команды также встретятся в субботу в Кельне, начало матча - 20:15 по Москве.

В прошлом году "золото" ЧМ, который прошел в России, выиграла Канада. Второе место заняла Финляндия, третье - Россия.

Теги: хоккей, Россия, Канада
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