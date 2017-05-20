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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Швеция победила Финляндию и стала вторым финалистом ЧМ по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции добились победы над национальной командой Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2017 года.

Матч, прошедший в Кельне в субботу, завершился со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу шведских хоккеистов.

В финале сборная Швеции сыграет с командой Канады, которая ранее выиграла полуфинал у сборной России со счетом 4:2. В свою очередь, в матче за бронзу сыграют Россия и Финляндия.

И финал и матч за третье место пройдут в воскресенье. Начало – 21:45 мск и 17:15 мск соответственно.

В прошлом году "золото" ЧМ, который прошел в России, выиграла Канада. Второе место заняла Финляндия, третье - Россия.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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