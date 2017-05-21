Анкара аннулировала паспорт турецкого игрока НБА за поддержку Гюлена

Энеса Кантера задержали в аэропорту Бухареста, но ему удалось в итоге добраться до Лондона, откуда он надеется вылететь в США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Турецкий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Оклахома" Энес Кантер был задержан в аэропорту Бухареста румынской полицией, так как его паспорт был аннулирован. Как сообщает The Independent, баскетболист провел в отделении полиции несколько часов, так как посольство Турции в Румынии оповестило местные власти о том, что паспорт игрока больше не действителен.

Сам Кантер записал видеообращение, в котором рассказал о случившемся и заявил, что паспорта Турции он лишился из-за своих политических взглядов. Игрок обвинил в произошедшем президента своей страны Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его диктатором и "очень-очень плохим человеком", а также сравнив его с Гитлером.

I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54 — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 20 мая 2017 г.

Как пояснили в румынской полиции, во время проверки выяснилось, что паспорт игрока недействителен. В связи с этим ему был закрыт въезд в Румынию, куда он приехал для участия в массовом спортивном мероприятии. Однако полицейские подчеркнули, что игрока не задерживали.

В итоге баскетболисту удалось избежать депортации в Турцию, и ему разрешили улететь в Лондон, откуда он, вероятно, отправится в США.

В свою очередь The New York Times подчеркивает, что пока неизвестно, по каким документам Кантер смог въехать в Великобританию. Издание приводит слова помощника спортсмена, по мнению которого, Анкара объявила паспорт Кантера украденным, чтобы иметь возможность его конфисковать.

25-летний Кантер и ранее неоднократно выражал несогласие с политикой Эрдогана и высказывался в поддержку проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого на родине подозревают в организации неудавшегося военного переворота в 2016 году.

Отец баскетболиста не разделяет его точку зрения и публично отрекся от сына из-за политических разногласий. Кантер улетел в Лондон и в ближайшее время должен вернуться в США.