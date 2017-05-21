Россия - Финляндия. Онлайн

Хоккеисты сборной России ведут борьбу за бронзу чемпионата мира
Состав сборной России на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом:
Состав сборной России на матч с Финляндией за бронзовые медали ЧМ-2017. Владислав Гавриков пропустит матч, Андрей Миронов вернулся в состав: pic.twitter.com/duFIGK6GkH— Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2017 г.
Что касается сборной Канады, то она позже сыграет в финале с командой Швеции
К сожалению, россияне накануне уступили в матче за третье место сборной Канаде. Наши вели со счетом 2:0, а в третьем периоде пропустили аж четыре шайбы.
Матч пройдет в Кельне в воскресенье и стартует в 17:15 по московскому времени
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча за третье место чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии!