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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Россия - Финляндия. Онлайн

Есть обновление от 16:22

Хоккеисты сборной России ведут борьбу за бронзу чемпионата мира

Россия - Финляндия. Онлайн
Фото: epa/vostock-photo

Хоккеисты сборной России ведут борьбу за бронзу чемпионата мира

Состав сборной России на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом:

Что касается сборной Канады, то она позже сыграет в финале с командой Швеции

К сожалению, россияне накануне уступили в матче за третье место сборной Канаде. Наши вели со счетом 2:0, а в третьем периоде пропустили аж четыре шайбы.

Матч пройдет в Кельне в воскресенье и стартует в 17:15 по московскому времени

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча за третье место чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии!

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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