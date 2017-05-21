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ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Есть обновление от 17:53

В главном клубном турнире Европы он представит Россию вместе со "Спартаком", а в Лиге Европы сыграют "Зенит", "Краснодар", "Терек" и "Локомотив"

ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в Лигу чемпионов УЕФА, о чем стало известно после победы армейского клуба над махачкалинским "Анжи" в заключительном, 30-м туре чемпионата России.

Встреча, прошедшая на поле ЦСКА, завершилась со счетом 4:0 в пользу московского клуба.

Таким образом, ЦСКА набрал 62 очка финишировал на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги, которое дает право на участие в главном клубном турнире континента. Здесь он сыграет вместе с новоявленным чемпионом России московским "Спартаком".

За бортом Лиги чемпионов остался петербургский "Зенит" – 61 очко. После матча в Москве с местным "Локомотивом" (2:0 в пользу "Зенита") эта команда финишировала на третьей строчке и теперь будет представлять Россию в Лиге Европы.

Компанию "Зениту" составит сам "Локомотив", благодаря выигранному им Кубку России. Также в этом турнире выступят "Краснодар" и "Терек". "Краснодар" разгромил в гостях томскую "Томь" (5:1) и, набрав 49 очков, занял четвертое место. Грозненский "Терек" после победы в Самаре над "Крыльями Советов" (3:1) набрал 48 очков и финишировал пятым.

На место в Лиге Европы претендовал "Ростов" (Ростов-на-Дону), но он уступил в гостях "Оренбургу" (0:2). У "Ростова" также 48 очков, но он уступает "Тереку" по дополнительным показателям и в итоге стал шестым.

Теги: футбол, ФК ЦСКА
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