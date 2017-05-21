"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги

"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах с командами ФНЛ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" вылетели из числа участников Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), о чем стало известно по окончании заключительного, 30-го тура чемпионата России.

Самарский клуб уступил на своем поле "Тереку" (1:3), в результате чего в турнирной таблице финишировал на 15-м месте – 28 очков. Ранее шансов сохранить прописку в премьер-лиге лишилась томская "Томь", занимающая 16-е место.

Как и "Крылья Советов", 28 очков набрал тульский "Арсенал", дома разгромивший в 30-м туре новоявленного чемпиона России, московский "Спартак" – 3:0. Но у "Арсенала" имеются дополнительные преимущество перед "Крыльями Советов", поэтому туляки финишировали на 14-й строчке. На 13-й – ФК "Оренбург", выигравший дома у грозненского "Терека" со счетом 2:0. У "Оренбурга" 30 очков.

Таким образом, "Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах с командами, занявшими третье и четвертое места в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это красноярский "Енисей" и "СКА-Хабаровск" соответственно. Напрямую в премьер лигу вышли "Динамо" (Москва) и "Тосно" (Ленинградская область).