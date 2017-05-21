Каррера объяснил свое отсутствие на пресс-конференции после матча в Туле

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не принял участие в пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" в Туле, передает корреспондент "Интерфакса".

По словам представителя московского клуба, наставник спартаковцев не смог попасть в пресс-центр тульского стадиона из-за большого количества болельщиков, которые выбежали на поле по окончании матча.

Сам пресс-центр на стадионе в Туле находится на восточной трибуне и чтобы попасть к журналистам, наставникам клубом приходится преодолевать футбольное поле.

Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" массово выбежали на поле в Туле после матча с местным "Арсеналом", который завершился победой хозяев - 3:0. Оказавшись на поле, они сломали ворота и разорвали сетку на сувениры. Кроме того, во время поединка московские фанаты вырвали несколько сидений на стадионе и подожгли их.