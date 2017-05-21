Главные новости
СпортСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюВ миреРоссийский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика ЯрошенкоСпортЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

Каррера объяснил свое отсутствие на пресс-конференции после матча в Туле

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не принял участие в пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" в Туле, передает корреспондент "Интерфакса".

По словам представителя московского клуба, наставник спартаковцев не смог попасть в пресс-центр тульского стадиона из-за большого количества болельщиков, которые выбежали на поле по окончании матча.

Сам пресс-центр на стадионе в Туле находится на восточной трибуне и чтобы попасть к журналистам, наставникам клубом приходится преодолевать футбольное поле.

Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" массово выбежали на поле в Туле после матча с местным "Арсеналом", который завершился победой хозяев - 3:0. Оказавшись на поле, они сломали ворота и разорвали сетку на сувениры. Кроме того, во время поединка московские фанаты вырвали несколько сидений на стадионе и подожгли их.

Теги: футбол. Спартак, Массимо Каррера
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею
В матче за третье место подопечные Олега Знарка победили команду ФинляндииПодробнее
"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги
"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах с командами ФНЛПодробнее
ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионовЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
В главном клубном турнире Европы он представит Россию вместе со "Спартаком", а в Лиге Европы сыграют "Зенит", "Краснодар", "Терек" и "Локомотив"Подробнее
Россия - Финляндия. ОнлайнРоссия - Финляндия. Онлайн
Хоккеисты сборной России ведут борьбу за бронзу чемпионата мираПодробнее
Анкара аннулировала паспорт турецкого игрока НБА за поддержку ГюленаАнкара аннулировала паспорт турецкого игрока НБА за поддержку Гюлена
Энеса Кантера задержали в аэропорту Бухареста, но ему удалось в итоге добраться до Лондона, откуда он надеется вылететь в СШАПодробнее
Швеция победила Финляндию и стала вторым финалистом ЧМ по хоккеюШвеция победила Финляндию и стала вторым финалистом ЧМ по хоккею
Матч, прошедший в Кельне, завершился со счетом 4:1Подробнее
Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ по хоккеюРоссия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцевПодробнее
Канада - Россия. ОнлайнКанада - Россия. Онлайн
В Кельне проходит полуфинальный матч чемпионата мира по хоккеюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюВ миреРоссийский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика ЯрошенкоВ миреИдентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX векаВ РоссииГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Трамп призвал исламские страны "изгнать террористов"
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею
Каррера объяснил свое отсутствие на пресс-конференции после матча в Туле
Тысячи верующих встретили в Москве мощи Николая Чудотворца
Фанаты "Спартака" в Туле сломали ворота и сожгли несколько кресел
В Пензенской области начались поиски пропавшей женщины с ребенком
На Запорожской АЭС автоматически отключился один из энергоблоков
"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги
Тиллерсон потребовал от КНДР прекратить ракетные испытания
ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Музею Левитана вернули украденные три года назад полотна
Назван состав сборной РФ на матч за третье место ЧМ по хоккею против Финляндии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи